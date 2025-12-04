Аналитик Муртазин: в 2026 году техника в России подорожает на 35%

«В любом устройстве, будь то смартфон или ноутбук, сегодня себестоимость памяти была на уровне 6−7% от цены устройства. Сейчас она неожиданно выросла примерно до 20%», — отметил Муртазин. Этот рост себестоимости неизбежно отразится на конечной цене устройств. По мнению аналитика, последствия для бюджетного сегмента будут особенно болезненными, из-за чего смартфоны в сегменте до 20−25 тыс. руб. неожиданно перестанут иметь 512 ГБ памяти. Также производители могут ограничить объем оперативной памяти, предлагая 6 ГБ вместо 8 ГБ.