Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в соседней с Беларусью России

Роскомнадзор начал блокировать популярный и у белорусов сервис FaceTime.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью России ограничили работу популярного сервиса FaceTime, пишет ТАСС.

В частности, Роскомнадзором введены ограничительные меры в отношении FaceTime из-за мошеннических звонков.

Правоохранители заявили, что сервис используется злоумышленниками для организации, координации и проведения террористических действий. Также с помощью FaceTime террористы вербуют исполнителей, совершают мошеннические действия и иные преступления против граждан.

На основании этого Роскомнадзор ввел ограничительные меры для популярного сервиса.

Напомним, в МВД России заявляли о росте объема мошеннических звонков с международных номеров, в том числе посредством FaceTime.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор ограничил доступ к известной и в Беларуси игре Roblox из-за экстремизма. В итоге популярная у белорусских детей игра Roblox перестала открываться в России.

