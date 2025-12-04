Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в соседней с Беларусью России

В соседней с Беларусью России ограничили работу популярного сервиса FaceTime, пишет ТАСС.
В частности, Роскомнадзором введены ограничительные меры в отношении FaceTime из-за мошеннических звонков.
Правоохранители заявили, что сервис используется злоумышленниками для организации, координации и проведения террористических действий. Также с помощью FaceTime террористы вербуют исполнителей, совершают мошеннические действия и иные преступления против граждан.
На основании этого Роскомнадзор ввел ограничительные меры для популярного сервиса.
Напомним, в МВД России заявляли о росте объема мошеннических звонков с международных номеров, в том числе посредством FaceTime.
Ранее мы писали, что Роскомнадзор ограничил доступ к известной и в Беларуси игре Roblox из-за экстремизма. В итоге популярная у белорусских детей игра Roblox перестала открываться в России.
