Экологи подсчитали уровень радиации в Волгоградском регионе

Экологи опубликовали данные о радиационной обстановке в Волгоградской области по итогам ноября 2025 года.
Специалисты областного комитета природных ресурсов сообщили, что показания автоматизированных постов системы наблюдения в этот период не выявили превышения естественного радиационного фона. Уровень радиации находился в пределах от 0,09 до 0,14 микрозиверт в час. Техногенная радиационная активность приборами не зафиксирована.
На территории региона работает 21 автоматизированный пост контроля, из них семь расположены в Волгограде.
Аналогичные исследования проводились и в прошлом месяце.