Экологи подсчитали уровень радиации в Волгоградском регионе

Специалисты областного комитета природных ресурсов сообщили, что показания автоматизированных постов системы наблюдения в этот период не выявили превышения естественного радиационного фона. Уровень радиации находился в пределах от 0,09 до 0,14 микрозиверт в час. Техногенная радиационная активность приборами не зафиксирована.