«Два литра — это не только вода, но и зеленый чай, супы». Белорусский гастроэнтеролог рассказала, сколько же надо пить в день

Анастасия Целуевская подчеркнула, что если не любите пить воду, а надо, в том числе для профилактики запоров, то добавляйте в воду вкусовые фишки, добавки, чтобы сделать потребление воды более приятным. Это могут быть различные ягоды, огурец, мята.