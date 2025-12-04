«Два литра — это не только вода, но и зеленый чай, супы». Белорусский гастроэнтеролог рассказала, сколько же надо пить в день

Белорусский врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Анастасия Целуевская на YouTube-канале «Медицинского вестника» рассказала о нормах питьевого режима.
По ее словам, если человек весит, например, 70 килограмм, то ему надо выпивать два литра воды в сутки.
«Не обязательно фанатично следовать этим критериям. Это примерное количество, к которому нужно стремиться. Эти два литра — это не только вода, но и зеленый чай, супы», — подчеркнула гастроэнтеролог.
Врач дала советы тем пациентом, кто не любит пить воду.
Анастасия Целуевская подчеркнула, что если не любите пить воду, а надо, в том числе для профилактики запоров, то добавляйте в воду вкусовые фишки, добавки, чтобы сделать потребление воды более приятным. Это могут быть различные ягоды, огурец, мята.
«Зимой холодную воду пить, может быть, менее комфортно, поэтому я рекомендую теплую воду в термосе. Это будет согревать. В теплую воду в термосе можно бросить ломтики яблок, цедру лимона, согревающие специи, например, специи для глинтвейна», — отметила гастроэнтеролог.
Кстати, белорусский врач забраковала популярное народное слабительное средство.
А еще белорусский врач назвала лекарства от давления, вызывающие затяжные запоры.
Мы писали, при каком заболевании анализы и результаты обследований хорошие, а у человека боль и много жалоб и это синдром раздраженного кишечника.