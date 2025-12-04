В селе Трехбалтаево в Чувашии открыли новую врачебную амбулаторию

Новая врачебная амбулатория начала работу в селе Трехбалтаево Чувашской Республики в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В учреждении оборудовали кабинет врача общей практики, прививочную, процедурную и смотровую, а также палату дневного стационара. Еще там появился стабильный интернет, что позволяет проводить телемедицинские консультации. Особое внимание уделили обеспечению комфортных условий для маломобильных пациентов, в том числе установили пандус. Теперь медицинскую помощь в современных и комфортных условиях смогут получать более двух тысяч человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.