В селе Трехбалтаево в Чувашии открыли новую врачебную амбулаторию

В учреждении оборудовали кабинет врача общей практики, прививочную, процедурную и смотровую, а также палату дневного стационара. Еще там появился стабильный интернет, что позволяет проводить телемедицинские консультации. Особое внимание уделили обеспечению комфортных условий для маломобильных пациентов, в том числе установили пандус. Теперь медицинскую помощь в современных и комфортных условиях смогут получать более двух тысяч человек.