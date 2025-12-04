В Тимашевске Краснодарского края отремонтируют стадион «Изумруд»

Стадион «Изумруд» в Тимашевске Краснодарского края отремонтируют при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Тимашевского района.
Ранее специалисты перенесли водопроводные сети, которые находились под беговыми дорожками стадиона, за трибуны. Также на территории демонтировали старый забор и установили новое ограждение из прозрачного материала, устранили дефекты на беговых дорожках. В общей сложности на стадионе заменили более 5 тыс. кв. м асфальта. Еще предусмотрено привести в порядок пешеходные зоны и тротуары на прилегающей территории.
В следующем году планируют уложить резиновое покрытие на беговых дорожках. Кроме того, мастера отремонтируют административное здание и трибуны, установят новые спортивные тренажеры и обустроят детские игровые площадки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.