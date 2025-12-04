В Тимашевске Краснодарского края отремонтируют стадион «Изумруд»

Ранее специалисты перенесли водопроводные сети, которые находились под беговыми дорожками стадиона, за трибуны. Также на территории демонтировали старый забор и установили новое ограждение из прозрачного материала, устранили дефекты на беговых дорожках. В общей сложности на стадионе заменили более 5 тыс. кв. м асфальта. Еще предусмотрено привести в порядок пешеходные зоны и тротуары на прилегающей территории.