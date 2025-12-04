Ричмонд
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест

В РКК предупредили о мошеннических схемах с поиском пропавших близких.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники от имени Российского Красного Креста (РКК) предлагают россиянам якобы узнать судьбу пропавших близких, включить военнослужащего в списки на обмен и помочь с оформлением социальных выплат, сообщили в организации.

«Мошенники продолжают создавать фейковые каналы и боты, выдающие себя за Российский Красный Крест. Они выходят на связь с родственниками военнослужащих: предлагают “узнать судьбу близких”, требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних APK-файлов, обещают оформить социальные выплаты и даже просят деньги “на помощь военным”. Кроме того, мошенники предлагают за отдельную плату “включить военнослужащего в списки на обмен” — это полностью ложная информация и схема обмана», — сообщили в Telegram-канале РКК.

В Российском Красном Кресте предупредили, что официальные ресурсы организации верифицированы, зарегистрированы на Госуслугах, а также ссылки на них размещены на официальном сайте РКК.

«Российский Красный Крест не ищет пропавших военнослужащих и не публикует фото и видео солдат. Мы разыскиваем только гражданских лиц», — говорится в публикации.