В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники

Кроме того, в ведомстве добавили, что мошенники также используют страх человека упустить выгоду, например, эксклюзивную скидку в 90% или якобы выигранный приз, доставку которого необходимо оплатить, а также страх социальной изоляции и осуждения — угрожают опубликовать «компромат», чаще всего фальшивый, в соцсетях.