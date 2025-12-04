В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники используют не только технические уловки, но и эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания для выстраивания убедительных легенд, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Мошенничество — это не только технические уловки, но и тонкая работа с эмоциями. Злоумышленники мастерски эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания, выстраивая убедительные легенды», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что к наиболее распространённым типам психологического давления, которые использовали аферисты в 2025 году, относятся страх за жизнь и здоровье близких — например, аферисты пользуются фразами «ваш сын/дочь попал (а) в ДТП», «в отношении ваших родственников проводится проверка правоохранительными органами».
«Страх потери денег и активов: “Ваша карта/счет заблокированы из-за подозрительных операций”, “На Вас оформлен кредит!”. Страх юридических последствий: “Вы финансировали террористические организации”, “В отношении Вашей организации проводится проверка за утечку персональных данных”, “Вы не задекларировали имущество”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что мошенники также используют страх человека упустить выгоду, например, эксклюзивную скидку в 90% или якобы выигранный приз, доставку которого необходимо оплатить, а также страх социальной изоляции и осуждения — угрожают опубликовать «компромат», чаще всего фальшивый, в соцсетях.