«Северный радиус» в Ростове готов к вводу

Юрий Слюсарь доложил о подготовке к вводу в эксплуатацию «Северного радиуса».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Основной темой обсуждения стал ход выполнения крупных инфраструктурных проектов, реализуемых при поддержке федерального центра.

Глава региона доложил о подготовке к вводу в эксплуатацию «Северного радиуса» Ростовского транспортного кольца. Этот объект, строительство которого велось с привлечением федерального финансирования, призван разгрузить городские магистрали, улучшить транспортную логистику и повысить экологическое благополучие Ростова-на-Дону.

