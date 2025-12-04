«Северный радиус» в Ростове готов к вводу

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Основной темой обсуждения стал ход выполнения крупных инфраструктурных проектов, реализуемых при поддержке федерального центра.
Глава региона доложил о подготовке к вводу в эксплуатацию «Северного радиуса» Ростовского транспортного кольца. Этот объект, строительство которого велось с привлечением федерального финансирования, призван разгрузить городские магистрали, улучшить транспортную логистику и повысить экологическое благополучие Ростова-на-Дону.
