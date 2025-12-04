В РФ научились управлять свойствами биогелей для искусственных органов

Гидрогели по своей структуре похожи на естественное межклеточное вещество в организме человека. В регенеративной медицине они выполняют роль «умных чернил» или каркаса: в них помещают живые клетки, которые затем должны срастись в сложную трехмерную структуру, например, фрагмент хряща или кожи. Однако сам процесс созревания ткани — распределение тепла и питательных веществ, — сложно контролировать. Авторы создали оптический комплекс, который в сочетании с математическим моделированием позволяет увидеть эти процессы и заранее проектировать оптимальные условия для печати и роста ткани.