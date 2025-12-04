В Петербурге продолжается обкатка поездов на «коричневой» линии метро

В Петербурге 21 ноября на Красносельско-Калининской линию метро выехал первый поезд, состоящего из вагонов серии «Ем». Новость опубликована в Telegram-канале «Подземник».
Тестирование проводится двумя составами, которые движутся параллельно по двум разным линиям в челночном режиме., не пересекая линию на конечных пунктах станций. В частности, речь идет о головном вагоне одного из составов с номером 6977.
Специалисты проводят испытания работоспособности коммуникационных систем, проверяют точность централизованного управления движением, функционирование автоматизированных систем вождения поездов и другого сопутствующего оборудования.