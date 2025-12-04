В Омске до 1000 рублей увеличится штраф за безбилетный проезд

Сегодня, 4 декабря, на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета обсуждался размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Если инициативу властей одобрят, он увеличится в три раза — с 300 рублей до 1000.
С докладом на эту тему перед депутатами выступил директор департамента контроля городской администрации Марк Рогозин.
«В Омске сейчас штраф за первое нарушение составляет от 300 до 1000 рублей, за повторное и последующие — от 1500 до 2000, — уточнил Рогозин. — Эта величина не соответствует целям административного наказания. Наше предложение — увеличить штраф. При первом нарушении до 1000 рублей — на конкретную сумму, без вариаций. В случае повторности — до 2000», — сказал он.
По словам чиновника, при разработке этого предложения специалисты опирались на опыт других городов, где штрафы для «зайцев» гораздо выше, чем в Омске.
Председатель профильного комитета Юрий Арчибасов, в свою очередь, подчеркнул, что цель новых штрафных санкций вовсе не наказать безбилетников, а мотивировать их добросовестно оплачивать проезд.
Члены комитета по развитию транспортной инфраструктуры с предложением мэрии согласились, однако окончательное решение будет принято на пленарном заседании горсовета. Если инициативу одобрят, соответствующие поправки необходимо будет внести в Кодекс об административных правонарушениях Омской области.
Ранее мы также писали о предложении поднять в Омске стоимость проезда в общественном транспорте.