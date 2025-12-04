Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

687 такси в Башкирии отстранили от работы: в их работе выявили серьезные нарушения

В Башкирии из-за нарушений перестали работать 687 такси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии подвело итоги октябрьской проверки перевозчиков. В результате почти сотня компаний и самозанятых водителя легкового такси лишились права осуществлять пассажирские перевозки из-за отсутствия обязательной страховки ответственности перед пассажирами.

По данным Минтранса, в позапрошлом месяце было выявлено 189 перевозчиков, которые не заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Их деятельность была приостановлена на месяц для устранения нарушения.

92 перевозчика предоставили страховки и возобновили работу, трое подали заявление об аннулировании своей деятельности. Оставшиеся 94 компании и водителя так и не застраховали свою ответственность перед пассажирами, в связи с чем их лишили права заниматься пассажирскими перевозками. В результате 687 автомобилей этих перевозчиков исключены из легального оборота и не могут использоваться в качестве такси.

Первый заместитель главы Минтранса Башкирии Виктор Жульков отметил, что проведенные проверки призваны повысить уровень безопасности пассажиров.

Договор ОСГОП обязателен для каждого такси, внесенного в региональный реестр. Информация о действующей страховке должна быть размещена в салоне автомобиля. В случае аварии при наличии такого полиса страховая компания выплатит компенсацию пострадавшим пассажирам. Без договора ОСГОП перевозчик не несет финансовой ответственности за жизнь и здоровье клиентов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.