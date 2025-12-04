687 такси в Башкирии отстранили от работы: в их работе выявили серьезные нарушения

92 перевозчика предоставили страховки и возобновили работу, трое подали заявление об аннулировании своей деятельности. Оставшиеся 94 компании и водителя так и не застраховали свою ответственность перед пассажирами, в связи с чем их лишили права заниматься пассажирскими перевозками. В результате 687 автомобилей этих перевозчиков исключены из легального оборота и не могут использоваться в качестве такси.