Проект скоростного трамвая в Ростове отправлен на доработку

Первоначальный срок завершения работ в 2028 году будет перенесен. При этом общий объем финансирования в 61 млрд руб. пересматривать не собираются. В бюджете Ростова на 2026 год для «Синары-ГТР» предусмотрена субсидия в размере 822,1 млн руб.