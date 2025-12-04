В Госдуму внесли проект о защите прав туристов от овербукинга

Инициативой также предлагается устранить пробелы в действующем законодательстве, которое в настоящее время регулирует лишь гостиничные услуги, но не устанавливает общих требований для таких востребованных видов размещения, как гостевые дома, кемпинги и другие некапитальные объекты, что ведет к массовым нарушениям прав потребителей.