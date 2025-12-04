Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о защите прав туристов от овербукинга

В Госдуму внесли законопроект о защите прав туристов от овербукинга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Законопроект, направленный на защиту прав туристов от овербукинга (невозможности заселить по подтвержденной брони), внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами проекта закона выступила группа депутатов Госдумы.

«Законопроектом предусматривается обязательство средства размещения обеспечить оказание услуг размещения аналогичного качества или качества уровнем выше с его согласия в другом средстве размещения без взимания дополнительной платы в случае принятия средством размещения на себя обязательств, превышающих его возможности (отсутствие свободных номеров при дублировании бронирования)», — подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициативой также предлагается устранить пробелы в действующем законодательстве, которое в настоящее время регулирует лишь гостиничные услуги, но не устанавливает общих требований для таких востребованных видов размещения, как гостевые дома, кемпинги и другие некапитальные объекты, что ведет к массовым нарушениям прав потребителей.