Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минсвязи: белорусы больше не будут ждать 24 часа для доступа к интернету в РФ

Минсвязи сказало о новом условии для роуминга и интернета у белорусов в России.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве связи и информатизации сообщили, что белорусы смогут не ждать 24 часа, чтобы получить доступ к интернету в роуминге в России, пишет БелТА.

Так, по словам первого замглавы Минсвязи Павла Ткача, в России подтвердили информацию о завершении процесса тестирования по снятию режима охлаждения с белорусов во время роуминга через использование капчи.

— Три из четырех крупнейших российских операторов уже внедрили эти услуги, — прокомментировал представитель ведомства.

И добавил, что до конца года этот вопрос должен быть решен.

Говоря о порядке действий, Павел Ткач, пояснил, что при въезде в Россию белорусам придет СМС со ссылкой на сайт с капчей. Абоненту нужно будет ввести цифры с цветной картинки и нажать ввод. После этого услуги связи полностью восстановятся.

— Уже в режиме тестирования есть положительные факты, что это работает. Просто пока не в сети всех операторов, — подытожил первый замминистра.

Ранее Минцифры сказало белорусам про возможность быстро восстановить доступ к интернету в роуминге в России: «В течение нескольких минут».

Еще мы писали, что Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в соседней с Беларусью России.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к известной и в Беларуси игре Roblox из-за экстремизма. В итоге популярная у белорусских детей игра Roblox перестала открываться в России.