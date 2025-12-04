Минсвязи: белорусы больше не будут ждать 24 часа для доступа к интернету в РФ

В Министерстве связи и информатизации сообщили, что белорусы смогут не ждать 24 часа, чтобы получить доступ к интернету в роуминге в России, пишет БелТА.
Так, по словам первого замглавы Минсвязи Павла Ткача, в России подтвердили информацию о завершении процесса тестирования по снятию режима охлаждения с белорусов во время роуминга через использование капчи.
— Три из четырех крупнейших российских операторов уже внедрили эти услуги, — прокомментировал представитель ведомства.
И добавил, что до конца года этот вопрос должен быть решен.
Говоря о порядке действий, Павел Ткач, пояснил, что при въезде в Россию белорусам придет СМС со ссылкой на сайт с капчей. Абоненту нужно будет ввести цифры с цветной картинки и нажать ввод. После этого услуги связи полностью восстановятся.
— Уже в режиме тестирования есть положительные факты, что это работает. Просто пока не в сети всех операторов, — подытожил первый замминистра.
Ранее Минцифры сказало белорусам про возможность быстро восстановить доступ к интернету в роуминге в России: «В течение нескольких минут».
Еще мы писали, что Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в соседней с Беларусью России.
До этого Роскомнадзор ограничил доступ к известной и в Беларуси игре Roblox из-за экстремизма. В итоге популярная у белорусских детей игра Roblox перестала открываться в России.