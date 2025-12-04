Омская полиция установила личность омича, сломавшего ель на улице 4-й Челюскинцев

Напомним, резонансное видео попало в сеть несколько дней назад. На кадрах видно, как человек, по виду взрослый мужчина, хватает дерево, ломает и бросает его на дорогу. Все это происходит на глазах у ребенка. Происшествием возмутились местные жители, которые высадили эти деревья за свой счет, и написали заявление в полицию.