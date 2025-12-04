Омская полиция установила личность омича, сломавшего ель на улице 4-й Челюскинцев

Омская полиция установила личность того, кто сломал ель на улице 4-я Челюскинцев.
Напомним, резонансное видео попало в сеть несколько дней назад. На кадрах видно, как человек, по виду взрослый мужчина, хватает дерево, ломает и бросает его на дорогу. Все это происходит на глазах у ребенка. Происшествием возмутились местные жители, которые высадили эти деревья за свой счет, и написали заявление в полицию.
Как сообщили в УМВД по Омской области, нарушитель спокойствия, попавший на видео, не взрослый мужчина, а 13-летний подросток. Он добровольно приехал с «повинной» в отдел полиции вместе с папой.
«По предварительной информации, подросток с приятелем катались с одного из склонов в саду “Сибирь” и решили почистить горку от снега. Для этого мальчик решил сломать ветку у сосны, а в итоге сломал все дерево. Ребята испугались и убежали, о произошедшем никому не рассказали», — сообщили подробности в УМВД.
Сейчас полицейские проверяют эту информацию. С мальчиком и его семьей проводит профилактическую работу инспектор по делам несовершеннолетних.