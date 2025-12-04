В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом

«В настоящее время по всему региону наблюдаются перебои с интернет-соединением, что может привести к недоступности некоторых государственных сайтов, включая медицинские информационные системы. Медицинская помощь продолжает оказываться в полном объеме. Все необходимые службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.