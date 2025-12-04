Ричмонд
В Неклиновском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

Под Ростовом автомобиль занесло при попытке избежать столкновения со встречной машиной.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

По предварительной версии, 4 декабря около 8:15 на 10-м километре автодороги «Самбек — Матвеев-Курган» водитель автомобиля «БИД F3» съехала на обочину, пытаясь избежать столкновения со встречной машиной, выполнявшей обгон. В результате маневра автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «ВАЗ-21154».

В аварии пострадали оба водителя и пассажир «ВАЗ-21154». Все трое получили травмы. В настоящее время полиция проводит проверку для установления точной картины случившегося.

