В Неклиновском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

По предварительной версии, 4 декабря около 8:15 на 10-м километре автодороги «Самбек — Матвеев-Курган» водитель автомобиля «БИД F3» съехала на обочину, пытаясь избежать столкновения со встречной машиной, выполнявшей обгон. В результате маневра автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «ВАЗ-21154».