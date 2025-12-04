В России посчитали стоимость салата «Оливье» на этот Новый год

Минимальная стоимость упаковки вареной колбасы весом 300 грамм в торговых сетях составляет 77 рублей, что на 55% ниже средней стоимости этой категории продуктов во всех торговых форматах, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля — на 34% дешевле, чем в среднем по стране.