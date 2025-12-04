В России посчитали стоимость салата «Оливье» на этот Новый год

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минимальная стоимость продуктов для новогоднего салата «Оливье» у крупных российских ритейлеров в 2025 году составит 363 рубля, говорится в сообщении Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
В минимальный набор продуктов вошли картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез из расчета на четыре порции салата.
«Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата “Оливье” на 4 персоны в крупных торговых сетях — 363 рубля. При подсчётах учитываются цены на самые доступные продукты питания», — говорится в сообщении.
В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества «Оливье» стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
Минимальная стоимость упаковки вареной колбасы весом 300 грамм в торговых сетях составляет 77 рублей, что на 55% ниже средней стоимости этой категории продуктов во всех торговых форматах, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля — на 34% дешевле, чем в среднем по стране.