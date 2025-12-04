В Омске скончался заслуженный агроном России Красницкий

В Омске ушел из жизни известный специалист в области сельского хозяйства, заслуженный агроном России Владимир Михайлович Красницкий. Об утрате в своем телеграм-канале сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.
Красницкий являлся доктором наук, профессором, директором ФГБУ «Центр агрохимической службы “Омский”, которое возглавлял более сорока лет.
«Его жизнь стала ярким примером беззаветного служения сельскому хозяйству России. Под его руководством учреждение стало одним из лучших в стране. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал и ценил Владимира Михайловича», — написал Николай Дрофа.
За свой труд и научную деятельность Красницкий был удостоен множеством отраслевых и государственных наград и почетных званий. Среди них почетное звание «Заслуженный агроном Российской Федерации», звание «Почетный работник АПК России», серебряная и золотая медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», золотая медаль «За особые заслуги перед Омской областью».
Прощание с известным агрономом состоится 7 декабря 2025 года с 12:00 до 14:00 по адресу: Омск, улица Партизанская, дом 16 (Военно-Воскресенский Собор).