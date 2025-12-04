В Омске скончался заслуженный агроном России Красницкий

«Его жизнь стала ярким примером беззаветного служения сельскому хозяйству России. Под его руководством учреждение стало одним из лучших в стране. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал и ценил Владимира Михайловича», — написал Николай Дрофа.