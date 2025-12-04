Ричмонд
В Башкирии мужики наехали на 13-летнего мальчика и отняли у него телефон: обоим удалось отделаться «условками»

В Башкирии мужчины отделались условными сроками за ограбление подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии вынесли приговор двум мужчинам, их признали виновными в вымогательстве денег и грабеже. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, в период с октября 2024 по апрель этого года обвиняемые под надуманным предлогом, угрожая физической расправой, требовали у своего 13-летнего знакомого 20 тысяч рублей. Не получив требуемую сумму, они выследили мальчика, снова стали требовать деньги и, угрожая насилием, похитили у него мобильный телефон стоимостью более 17 тысяч рублей.

После обращения родителей подростка в правоохранительные органы злоумышленников задержали. Суд назначил одному из фигурантов 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Его сообщник приговорен к двум годам «условки» с испытательным сроком на год.

