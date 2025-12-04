В Башкирии мужики наехали на 13-летнего мальчика и отняли у него телефон: обоим удалось отделаться «условками»

По данным следствия, в период с октября 2024 по апрель этого года обвиняемые под надуманным предлогом, угрожая физической расправой, требовали у своего 13-летнего знакомого 20 тысяч рублей. Не получив требуемую сумму, они выследили мальчика, снова стали требовать деньги и, угрожая насилием, похитили у него мобильный телефон стоимостью более 17 тысяч рублей.