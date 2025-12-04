Ричмонд
Продажи научной литературы в России выросли за год в два раза

Спрос на издания отдельных институтов Российской академии наук также вырос.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Продажи научной литературы по сравнению с прошлым годом увеличились в России в два раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства «Наука».

«За три квартала 2025 года издательством продано на 108% больше научных изданий, чем за аналогичный период 2024 года. Объемы проданных научно-популярных и художественных изданий остались на прежнем уровне», — говорится в сообщении.

При этом рост продаж научных изданий характерен для всего книжного и журнального рынка, а не только для издательства «Наука». Спрос на издания отдельных институтов Российской академии наук также вырос, если судить по продажам в торговой сети «Академкнига» и на маркетплейсах, уточнили в издательстве.

«Это связано, в первую очередь, с увеличением количества покупок цифровых версий монографий, сборников и научных журналов», — заявил руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин, чьи слова приводятся в сообщении.