Продажи научной литературы в России выросли за год в два раза

При этом рост продаж научных изданий характерен для всего книжного и журнального рынка, а не только для издательства «Наука». Спрос на издания отдельных институтов Российской академии наук также вырос, если судить по продажам в торговой сети «Академкнига» и на маркетплейсах, уточнили в издательстве.