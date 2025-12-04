В Янауле в Башкирии строят детскую поликлинику на 150 посещений в смену

Детскую поликлинику, рассчитанную на 150 посещений в смену, возводят в городе Янауле Республики Башкортостан по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Янаульского района.
Общая площадь двухэтажного здания составит более 3 тыс. кв. м. Сейчас специалисты завершают отделку внутренних помещений и установку нового оборудования. В учреждении предусмотрены несколько входных групп и лифт. Также там разместят кабинеты специалистов узкого профиля, физиотерапии, массажа, ультразвукового и рентгенологического исследований и современную лабораторию. А на прилегающей территории планируют сделать парковочные места, тротуары и детскую площадку.
«В течение многих лет детская поликлиника ютится в стесненных условиях, в приспособленном помещении многоквартирного дома. Это создавало массу неудобств как для маленьких пациентов, так и для медперсонала. Совсем скоро ситуация кардинально изменится. На месте бывших аварийных домов строится просторное здание, отвечающее всем современным стандартам», — отметила начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Янаульского района Ирина Тазетдинова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.