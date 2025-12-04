В Игринский район Удмуртии приобрели новый школьный автобус

Новый школьный автобус пополнил автопарк Игринского района Удмуртской Республики, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Транспорт полностью соответствует стандартам ГОСТ. Он оснащен необходимым современным оборудованием, чтобы обеспечить безопасность детей. В частности, там есть тахограф, который фиксирует скорость движения, система спутниковой навигации ГЛОНАСС и устройство экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».
«Это значимое событие для всей нашей школьной системы. Учитывая двухсменный режим работы и необходимость ежедневно подвозить детей из пяти отдаленных деревень, новый автобус, пришедший на смену выработавшему ресурс, — это настоящий прорыв. Он обеспечит стабильность и, что самое главное, безопасность учебного процесса для наших ребят», — подчеркнула директор Игринской школы № 2 Татьяна Гереева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.