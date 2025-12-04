Ричмонд
На улице Ватутина в подмосковном Подольске появится новое здание школы

Корпус рассчитан на обучение 550 человек.

Современное здание школы на улице Ватутина в Подольске построят при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Новый корпус появится на месте аварийного, который специалисты предварительно демонтировали. Его площадь составит около 10 тыс. кв. м. Там появятся универсальные и профильные классы, ИТ-полигон, спортивный и актовый залы, медиатека, столовая с пищеблоком и рекреации. Учреждение рассчитано на 550 ребят.

Сейчас на стройплощадке задействованы 20 рабочих и три единицы техники. Мастера уже приступили к формированию котлована. Открыть современное здание планируют в 2028 году.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.