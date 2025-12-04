В Омской области обновили 14 км трассы Горьковское — Оконешниково

Два участка трассы Горьковское — Калачинск — Оконешниково общей протяженностью 14 км отремонтировали в Омской области. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Подрядная организация обновила участки трассы с 65-го по 71-й км и с 71-го по 78-й км. Специалисты укрепили обочины и основание дороги, заменили покрытие на проезжей части, нанесли разметку и смонтировали знаки.
«Проведенные работы позволили значительно повысить безопасность и комфорт движения по автомобильной трассе, что в конечном итоге улучшит транспортную доступность и качество жизни жителей региона», — отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.