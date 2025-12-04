Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Кишинева перекрывают на сутки: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Ограничения связаны с церемонией открытия на ПВНС новогодней ёлки и рождественской ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

Общественный транспорт, пересекающий главную площадь Кишинева, будет ездить в пятницу, 5 декабря, по изменённым маршрутам.

Дорожное движение на площади Великого национального собрания, между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, будет приостановлено с 11:00 5 декабря по 05:00 6 декабря.

Общественный транспорт будет ездить в указанный период по изменённым маршрутам.

Троллейбусы:

Маршруты № 1, № 5, № 8 и № 22 направлены на улицу Букурешть в обоих направлениях.

Маршрут № 4: в направлении сектора Буюканы — по улицам Чуфля и Букурешть; в направлении Ботаники — по улицам Василе Лупу, Ал. Матеевича, Ал. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 34: в направлении сектора Центр — по улицам Ал. Щусева и Букурешть; в направлении коммуны Трушень — с бул. Штефана чел Маре на улицы Василе Александри, Букурешть, Ал. Щусева и далее по маршруту.

Автобусы:

Маршрут № 5: туда — по обычному маршруту; обратно — через улицы М. Бэнулеску-Бодони, Колумна, В. Александри и далее по маршруту.

Маршруты № 8 и 9: туда — через М. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина; обратно — через Ал. Пушкина, Александру чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони.

Маршрут № 11: туда и обратно — через улицы Ал. Пушкина, Александру чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони.

Маршрут № 26: туда — через М. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина; обратно — по обычному маршруту.

Маршрут № 46: туда — через Ал. Пушкина, Александру чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони; обратно — через М. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина.

Ограничения связаны с церемонией открытия на ПВНС новогодней ёлки и рождественской ярмарки.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.

Президентка Молдовы хочет сделать то, что не удавалось еще никому в мире (далее…).

Процесс над Плахотнюком — наука тем, кто сегодня у власти, — неприкасаемых нет: Кто бы мог подумать еще лет шесть назад, что «хозяин Молдовы» окажется на скамье подсудимых.

Возмездие, рано или поздно, настигнет всех, кто считает себя круче, умнее и выше «быдла» (далее…).

Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.

Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).