Центр Кишинева перекрывают на сутки: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Общественный транспорт, пересекающий главную площадь Кишинева, будет ездить в пятницу, 5 декабря, по изменённым маршрутам.
Дорожное движение на площади Великого национального собрания, между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, будет приостановлено с 11:00 5 декабря по 05:00 6 декабря.
Общественный транспорт будет ездить в указанный период по изменённым маршрутам.
Троллейбусы:
Маршруты № 1, № 5, № 8 и № 22 направлены на улицу Букурешть в обоих направлениях.
Маршрут № 4: в направлении сектора Буюканы — по улицам Чуфля и Букурешть; в направлении Ботаники — по улицам Василе Лупу, Ал. Матеевича, Ал. Пушкина и далее по установленному маршруту.
Маршрут № 34: в направлении сектора Центр — по улицам Ал. Щусева и Букурешть; в направлении коммуны Трушень — с бул. Штефана чел Маре на улицы Василе Александри, Букурешть, Ал. Щусева и далее по маршруту.
Автобусы:
Маршрут № 5: туда — по обычному маршруту; обратно — через улицы М. Бэнулеску-Бодони, Колумна, В. Александри и далее по маршруту.
Маршруты № 8 и 9: туда — через М. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина; обратно — через Ал. Пушкина, Александру чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони.
Маршрут № 11: туда и обратно — через улицы Ал. Пушкина, Александру чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони.
Маршрут № 26: туда — через М. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина; обратно — по обычному маршруту.
Маршрут № 46: туда — через Ал. Пушкина, Александру чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони; обратно — через М. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина.
Ограничения связаны с церемонией открытия на ПВНС новогодней ёлки и рождественской ярмарки.
