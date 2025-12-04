В Уфе установили почтовые ящики Деда Мороза из Великого Устюга

Жители Уфы смогут бесплатно отправить письма в Великий Устюг через официальные новогодние почтовые ящики. В России стартовал федеральный проект «Письмо Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга».
В Уфе установили четыре специальных почтовых ящика Деда Мороза по адресам:
ул. Дорофеева, 3/2 — ПВЗ СДЭК.
л. Революционная, 98/1 блок А — ПВЗ СДЭК.
ул. Рубежная, 174, «Мега» — магазин Acoola (почта работает до
ул. Энтузиастов, 20, ТЦ «Планета» — магазин Acoola (почта работает до
Все точки стали частью федеральной карты Почты Деда Мороза, которая объединит 100 городов и позволит семьям отправлять письма независимо от почтовой инфраструктуры и удалённости от Великого Устюга.
Почта Деда Мороза будет работать до 15 января 2026 года, сообщили в пресс-службе тематического парка «Дед Мороз».
Ранее «Башинформ» публиковал материал, как в Башкирии готовятся к 2026 году.