В Уфе установили почтовые ящики Деда Мороза из Великого Устюга

4 декабря — официальный день написания писем Деду Морозу.

Источник: Башинформ

Жители Уфы смогут бесплатно отправить письма в Великий Устюг через официальные новогодние почтовые ящики. В России стартовал федеральный проект «Письмо Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга».

В Уфе установили четыре специальных почтовых ящика Деда Мороза по адресам:

ул. Дорофеева, 3/2 — ПВЗ СДЭК.

л. Революционная, 98/1 блок А — ПВЗ СДЭК.

ул. Рубежная, 174, «Мега» — магазин Acoola (почта работает до 28.12.2025 г.).

ул. Энтузиастов, 20, ТЦ «Планета» — магазин Acoola (почта работает до 28.12.2025 г.).

Все точки стали частью федеральной карты Почты Деда Мороза, которая объединит 100 городов и позволит семьям отправлять письма независимо от почтовой инфраструктуры и удалённости от Великого Устюга.

Почта Деда Мороза будет работать до 15 января 2026 года, сообщили в пресс-службе тематического парка «Дед Мороз».

Ранее «Башинформ» публиковал материал, как в Башкирии готовятся к 2026 году.