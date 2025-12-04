В Челябинске выделил 14 миллионов на сквер на ЧТЗ

В Челябинске объявили поиск подрядчика на обустройство нового сквера рядом с жилыми домами № 7б на улице Марченко и № 140 В на Танкистов. Подрядчику предстоит очистить территорию от кустарника, засеять газон и поставить площадки и сдать объект до 1 июля.
Как следует из документации на сайте Госзакупок, на проект выделено 14 миллионов рублей. Подрядчику предстоит расчистить от кустарника и мелколесья более 4 тысяч квадратных метров, демонтировать четыре гаража, высадить яблони, ивы, рябины и кустарники (вплоть до сирени и японской спиреи), засеять газон, поставить детскую и спортивную площадки, скамейки и урны.
Подрядчика выберут 15 декабря, приступить к работам он сможет сразу после заключения контракта. Об этом сообщает pchela.news.