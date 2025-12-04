Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ показала видео, как камеры фиксации снимают нарушения водителей в Беларуси

Показали работу камер фиксации нарушений на перекрестках, о чем раньше предупреждали белорусских водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции показали видео, как камеры фиксации записывают нарушения ПДД белорусскими водителями, сообщил телеграм-канал «Милиция Могилевщины».

Так, правоохранители показали в действие республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, с помощью которой ГАИ Беларуси выявляет водителей, нарушающих ПДД.

Инцидент, попавший на видео, произошел в Горках на перекрестке улицы Вокзальной с улицей Советской.

Камера зафиксировала, как «БМВ» двигаясь по правой полосе, предназначенной только для поворота направо, совершил поворот налево.

За нарушение ПДД, зафиксированное камерой наблюдения 43-летнего водителя привлекли к административной ответственности.

Ранее ГАИ сказала о начале автоматической фиксации нарушений проезда перекрестков и что нарушителям придет «письмо счастья» или СМС.

А еще белорусов растрогали кадры жесткого ДТП в Бресте.