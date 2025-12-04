ГАИ показала видео, как камеры фиксации снимают нарушения водителей в Беларуси

В Госавтоинспекции показали видео, как камеры фиксации записывают нарушения ПДД белорусскими водителями, сообщил телеграм-канал «Милиция Могилевщины».
Так, правоохранители показали в действие республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, с помощью которой ГАИ Беларуси выявляет водителей, нарушающих ПДД.
Инцидент, попавший на видео, произошел в Горках на перекрестке улицы Вокзальной с улицей Советской.
Камера зафиксировала, как «БМВ» двигаясь по правой полосе, предназначенной только для поворота направо, совершил поворот налево.
За нарушение ПДД, зафиксированное камерой наблюдения 43-летнего водителя привлекли к административной ответственности.
Ранее ГАИ сказала о начале автоматической фиксации нарушений проезда перекрестков и что нарушителям придет «письмо счастья» или СМС.
А еще белорусов растрогали кадры жесткого ДТП в Бресте.