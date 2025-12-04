Запрет на фейерверки и усиленный контроль: как Сочи готовится к наплыву туристов на Новый год

Глава Сочи Андрей Прошунин провел заседание антитеррористической комиссии (АТК), на котором поручил максимально усилить меры безопасности во время новогодних и рождественских праздников.
«Безопасность и комфорт пребывания на курорте наших жителей и гостей в дни новогодних и рождественских праздников — основной приоритет в работе всех служб и ведомств», — отметил Прошунин.
С 31 декабря по 11 января курорт ожидает прибытие до 480 тысяч туристов. Для обеспечения антитеррористической, общественной, транспортной и пожарной безопасности усилят межведомственное взаимодействие всех служб. На горнолыжных курортах завершены плановые работы на канатных дорогах, а входные группы оснастили досмотровыми комплексами и системами видеонаблюдения. Руководителям курортов поручено предотвратить очереди на подъемники.
Ключевым решением АТК стал отказ от использования фейерверков во время городских праздников. Горнолыжным курортам и крупным отелям также рекомендовано воздержаться от любой пиротехники, сосредоточившись на высоком уровне сервиса и ярких мероприятиях.
С 15 декабря в горах Сочи увеличат количество патрулей полиции, ДПС, Росгвардии, казаков и дружинников. Усилят контроль за соблюдением ПДД: с середины декабря активизируется служба эвакуации для неправильно припаркованных авто, а с приходом холодов ограничат въезд на летней резине.
Для координации всех служб в горном кластере с конца декабря начнет работу круглосуточный краевой оперативный штаб, а в Красной Поляне развернут временный штаб УВД. По всему городу действует многоуровневая система оповещения, а на стойках размещения гостиниц будут выдавать памятки для гостей. Также продолжаются межведомственные проверки объектов санаторно-курортного комплекса.