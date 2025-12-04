Запрет на фейерверки и усиленный контроль: как Сочи готовится к наплыву туристов на Новый год

Для координации всех служб в горном кластере с конца декабря начнет работу круглосуточный краевой оперативный штаб, а в Красной Поляне развернут временный штаб УВД. По всему городу действует многоуровневая система оповещения, а на стойках размещения гостиниц будут выдавать памятки для гостей. Также продолжаются межведомственные проверки объектов санаторно-курортного комплекса.