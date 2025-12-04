В забайкальском поселке Приаргунск отремонтировали детскую школу искусств

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Семья» провели в детской школе искусств в поселке Приаргунск в Забайкальском крае, сообщили в министерстве культуры региона.
В здании заменили окна, двери и полы. Также в кабинетах музыки и рисования сделали звукоизоляцию. Данные помещения вдобавок ко всему были расширены. Для этого там убрали деревянные перегородки.
Отметим, что детскую музыкальную школу в Борзе также отремонтировали по нацпроекту «Семья». Ее откроют 19 декабря.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.