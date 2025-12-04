Новый ресурсный центр инженерно-технического образования открыли в Кызыле

С приветственной речью перед участниками церемонии открытия выступила представитель Министерства образования Тывы Светлана Монгуш. Она отметила, что профильные классы и подобные центры при школах должны вовлекать детей в научно-техническое творчество и популяризировать престиж инженерных профессий. При этом Светлана Монгуш подчеркнула, что такие учреждения также призваны повышать качество образования. Все это должно помочь выпускникам школ с поступлением в вузы на инженерно-технические направления.