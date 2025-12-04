Новый ресурсный центр инженерно-технического образования открыли в Кызыле

Торжественное открытие муниципального ресурсного центра инженерно-технического образования «Альфатех» состоялось 26 ноября в Кызыле. Учреждение было создано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве Тывы.
Центр будет работать на базе школы № 22. В нем дети смогут приобрести новые компетенции в математике, физике и информатике.
С приветственной речью перед участниками церемонии открытия выступила представитель Министерства образования Тывы Светлана Монгуш. Она отметила, что профильные классы и подобные центры при школах должны вовлекать детей в научно-техническое творчество и популяризировать престиж инженерных профессий. При этом Светлана Монгуш подчеркнула, что такие учреждения также призваны повышать качество образования. Все это должно помочь выпускникам школ с поступлением в вузы на инженерно-технические направления.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.