Соцпредприниматель из Кузбасса получит грант на развитие детского футбола

«Предприниматель создает для детей футбольные секции, где качество спортивного образования не отличается от больших городов. У ребят появляется возможность реализовать свой потенциал рядом с домом, а родителям больше не нужно возить их на тренировки в районный центр или город», — отметил глава региона Илья Середюк.