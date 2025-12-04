Соцпредприниматель из Кузбасса получит грант на развитие детского футбола

Кузбасский социальный предприниматель Руслан Гараев выиграл грант на реализацию ориентированного на детей проекта «Футбол в сельской местности». Поддержка бизнеса является одной из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Предприниматель создает для детей футбольные секции, где качество спортивного образования не отличается от больших городов. У ребят появляется возможность реализовать свой потенциал рядом с домом, а родителям больше не нужно возить их на тренировки в районный центр или город», — отметил глава региона Илья Середюк.
Конкурсный отбор проводил благотворительный фонд «Пари и побеждай». На рассмотрение экспертного совета поступили 299 заявок из 47 регионов России. В итоге были выбраны 15 проектов-победителей. Их авторам предоставят финансовую поддержку.
Грантовые средства Руслан Гараев направит на обновление инвентаря сельских футбольных клубов. Также финансовая поддержка позволит масштабировать проект «ИмпульсФест». Руслан Гараев запустил его в сентябре 2023 года. Первый футбольный праздник по проекту прошел в селе Старопестерево. Тогда в нем приняли участие 400 юных спортсменов из Кузбасса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.