Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцпредприниматель из Кузбасса получит грант на развитие детского футбола

Финансовую поддержку ему предоставит благотворительный фонд «Пари и побеждай».

Кузбасский социальный предприниматель Руслан Гараев выиграл грант на реализацию ориентированного на детей проекта «Футбол в сельской местности». Поддержка бизнеса является одной из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

«Предприниматель создает для детей футбольные секции, где качество спортивного образования не отличается от больших городов. У ребят появляется возможность реализовать свой потенциал рядом с домом, а родителям больше не нужно возить их на тренировки в районный центр или город», — отметил глава региона Илья Середюк.

Конкурсный отбор проводил благотворительный фонд «Пари и побеждай». На рассмотрение экспертного совета поступили 299 заявок из 47 регионов России. В итоге были выбраны 15 проектов-победителей. Их авторам предоставят финансовую поддержку.

Грантовые средства Руслан Гараев направит на обновление инвентаря сельских футбольных клубов. Также финансовая поддержка позволит масштабировать проект «ИмпульсФест». Руслан Гараев запустил его в сентябре 2023 года. Первый футбольный праздник по проекту прошел в селе Старопестерево. Тогда в нем приняли участие 400 юных спортсменов из Кузбасса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.