В челябинские больницы обращаются зависимые от вейпа дети 11 лет

В Челябинской области врачи фиксируют устойчивый рост интереса к вейпам среди подростков: психиатр-нарколог Областной психоневрологической больницы № 1 Андрей Обласов рассказал, что отмечены случаи зависимости даже у детей 11−13 лет. По его словам, мнимая «безобидность» фруктовых вкусов и удобство скрытого использования делают электронные сигареты особенно привлекательными для молодежи, хотя за этим стоит серьезный вред для легких, бронхов и когнитивных функций. Об этом сообщает издание «Губерния».
Специалист отмечает, что за сладкими ароматами скрывается токсичная смесь пропиленгликоля, глицерина, никотина и продуктов нагревания, которые могут привести к облитерирующему бронхиолиту — так называемой «болезни вейперов», снижению кислородного обмена и риску тяжелых отравлений при использовании контрафактных устройств. По словам Обласова, вейпы не помогают справляться со стрессом, а лишь формируют новую зависимость, особенно среди подростков.
— Нужно обсуждать эту тему с подростками в формате дискуссии, а не монолога. То есть задавать вопросы, что ваш ребенок знает о вейпинге. Ни в коем случае не угрожать, не стращать. Говорить только правдивую информацию, потому что он все равно в интернете все найдет. Использовать только проверенные факты, — посоветовал врач.