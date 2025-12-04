В челябинские больницы обращаются зависимые от вейпа дети 11 лет

— Нужно обсуждать эту тему с подростками в формате дискуссии, а не монолога. То есть задавать вопросы, что ваш ребенок знает о вейпинге. Ни в коем случае не угрожать, не стращать. Говорить только правдивую информацию, потому что он все равно в интернете все найдет. Использовать только проверенные факты, — посоветовал врач.