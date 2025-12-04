В приангарском поселке Чунском расселят жителей 16 аварийных домов

Аварийными в поселке Чунском в Иркутской области признаны 16 домов. Их жители получат недвижимость в зданиях, которые построят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Чунского муниципального округа.
Всего в аварийных домах расположены 175 квартир. Строить здания для расселения их жителей в Чунском начнут в марте 2026 года. По словам главы муниципального округа Николая Хрычова, новую недвижимость получат первые 70 человек в очереди.
«Сейчас мы очень детально прорабатываем будущее строительство. Проектирование идет полным ходом. Места под дома определили. Сегодня говорили о возможностях технических присоединений к сетям тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения. Нужно предусмотреть все», — подчеркнул Николай Хрычов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.