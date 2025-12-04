Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль омское ДТП со скорой, перевозившей пациентку в коме

В результате аварии медицинская помощь потребовалась не только пожилой пациентке машины скорой помощи, но и фельдшеру.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил омским коллегам провести процессуальную проверку по факту ДТП со скорой. Напомним, резонансное происшествие случилось в Омске 2 декабря на улице Лизы Чайкиной.

Машина везла в медучреждение пожилую пациентку, впавшую в кому, когда в спецавтомобиль врезалась иномарка. В итоге пенсионерка получила дополнительный вред здоровью — переломы, кроме того, пострадал фельдшер скорой помощи.

По предварительной информации, водитель иномарки не предоставил право преимущественного проезда спецтранспорту со включенными световыми и звуковыми сигналами.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить о ее итогах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.