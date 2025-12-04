Алтайский край перевыполнил план по восстановлению лесов

Лесовосстановительные работы в Алтайском крае в 2025 году прошли на площади 10,9 тыс. га, что на 69% больше плана. Сохранение лесов является одной из ключевых задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
В частности, искусственное лесовосстановление выполнено на площади 2,9 тыс. га. Содействие естественному лесовосстановлению проведено на площади 7,9 тыс. га. Помимо этого, в питомниках региона выращено 16,5 млн единиц стандартного посадочного материала.
Также в крае сформирован запас семян — 2,8 тонны. Этого количества семян хватит для проведения посевных работ в лесных питомниках и Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре на 2−3 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.