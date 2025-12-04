Ричмонд
Начался сбор вопросов к программе «Итоги года с Путиным»

Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стартовал сбор вопросов к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», передает корреспондент РИА Новости.

Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети «Одноклассники».

Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8−800−200−40−40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40.

Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов будет осуществляться вплоть до ее окончания.

В 2024-м «Итоги года с Владимиром Путиным» продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.

В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.

