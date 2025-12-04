Уфимец-адвокат задумал «навариться» на маме наркодилерши: гособвинение запросило для него 4 года колонии

Адвокат, как утверждают в правоохранительных органах, обманул свою доверительницу. Он заверил ее, что может не допустить отправки дочери в колонию, а оставить ее в следственном изоляторе, и для этого якобы необходимо передать взятку в 500 тысяч рублей должностным лицам службы исполнения наказаний. Однако фактически юрист планировал просто присвоить эти деньги.