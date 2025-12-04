Уфимец-адвокат задумал «навариться» на маме наркодилерши: гособвинение запросило для него 4 года колонии

В Уфе бывшем адвокату, обвиняемому в покушении на мошенничество в крупном размере, грозит четыре года колонии. Об этом рассказала пресс-службы прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в минувшем июле к юристу обратилась мать осужденной женщины, которая была приговорена к 6,5 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Исполнение наказания изначально было отсрочено из-за беременности осужденной, но после прерывания беременности основание для отсрочки исчезло.
Адвокат, как утверждают в правоохранительных органах, обманул свою доверительницу. Он заверил ее, что может не допустить отправки дочери в колонию, а оставить ее в следственном изоляторе, и для этого якобы необходимо передать взятку в 500 тысяч рублей должностным лицам службы исполнения наказаний. Однако фактически юрист планировал просто присвоить эти деньги.
Женщина заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы. Адвокат был задержан с поличным в момент передачи денежных средств.
В Кировском районном суде Уфы государственный обвинитель предложил назначить обвиняемому четыре года колонии общего режима, штраф в размере 70 тысяч рублей, а также на три года лишить права заниматься адвокатской деятельностью.
