Подвох в виде чипсов. Безработный повар из глубинки попал на шоу Ивлева

В кулинарном шоу «Молодые ножи» знаменитый шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев ищет талантливых поваров в возрасте от 16 до 30 лет, чтобы превратить их новых звёзд «Мишлен».
В очередном выпуске принял участие 28-летний повар из города Миасс Челябинской области Валерий Ритари. Вместе с ним за главный приз — золотой шеф-нож — сражались ещё пять поваров из разных регионов России. Южноуралец сумел пройти в полуфинал, но там его подвела закуска с салатом «Оливье».
Валерий рассказал корреспонденту chel.aif.ru о том, действительно ли Ивлев — «злой дядька» не только на экране, но и в жизни, какая атмосфера царит на съёмочной площадке, чем полезны фуд-блогеры и дал ценные советы для новогоднего стола.
Подвох в виде чипсов.
«Шесть талантливых поваров будут доказывать мне, что будущее российской гастрономии в надёжных руках!» — таким заявлением Константин Ивлев начал очередной выпуск кулинарного шоу «Молодые ножи» на канале «Пятница».
Один из тех, кто решил доказать, что у него именно такие руки — 28-летний Валерий Ритари. Тема выпуска — кухня народов Севера. Участники должны были приготовить блюда из предложенных для них продуктов.
«На первом этапе мне достался довольно простой салат, главным ингредиентом которого была слабосолёная сельдь с запеченными корнеплодами, яйцом с заправкой из сметаны и горчицы», — рассказал Валерий.
С этим заданием молодой кулинар справился и вышел в полуфинал.
«На втором этапе Константин Ивлев дал нам три своих любимых продукта — майонез, бочковые солёные огурцы и чёрную осетровую икру. Также мы могли взять один из своих ингредиентов. Я приготовил оливье, но в варианте подачи, как закуска — на картофельных чипсах. Однако чипсы размокли, и Константину это очень сильно не понравилось, ещё не понравилась форма нарезки и отсутствие зелёного горошка, так как он считает, что в таком салате нужен зелёный цвет», — посетовал южноуралец.
В итоге Валерий уступил место в финале. Однако решающий баттл всё-таки остался за уральцами — в нём сразились молодые повара из Екатеринбурга. Таким образом, «будущее российской гастрономии» осталось на Урале.
Тет-а-тет со «злым дядькой»
Повар из Миасса, конечно, немного расстроился, однако, ни на секунду не пожалел о своём участии. Несмотря на довольно солидный, десятилетний, стаж работы в ресторанной индустрии, он добавил в свой послужной список колоссальный опыт. Пусть даже и в виде недолгого участия в телепроекте.
«Опыт приобрёл колоссальный, так как это тяжело физически, возможно, даже морально, но… Когда съёмка заканчивается, ты выдыхаешь и понимаешь, что это было очень классно, кайфово даже», — признался Валерий Ритари.
В экстремальной ситуации под прицелом видеокамер помог позитив, царивший на съёмочной площадке. По словам миасца, все люди, с которыми ему пришлось контактировать, оказались улыбчивыми, доброжелательными и всегда подсказывали, если участники чего-то не понимали. В том числе, даже сам Константин Ивлев.
«На экране он кажется этаким “злым дядькой”. В жизни это милейший, добрейший человек! Он гораздо проще, чем кажется. И, конечно, виртуоз своего дела», — подчеркнул участник шоу.
Все мы — «пэтэушники»
Со знаменитым шефом Валерия объединяет профтехучилище за спиной, здоровое любопытство и, конечно, любовь к кулинарии. Ивлев тоже окончил ПТУ — № 19 в Москве — по специальности «повар», а через 29 лет получил «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса» в номинации «Лучшие в индустрии» как «шеф-легенда».
Валерий Ритари является су-шефом, то есть вторым человеком в ресторане, «правой рукой» шеф-повара. В его задачи входит управление всей кухней, проверка качества готовых блюд перед их подачей, контроль закупок, но сейчас он безработный. Однако уже скоро, после стажировки может занять долгожданное место шефа в одном из ресторанов Миасса. Его специализация — французская, испанская, итальянская, русская кухни и стрит-фуд.
Вкусно готовить Валерий учился всю жизнь. Сначала, сразу после школы, учёба на повара-кондитера, потом дополнительное образование пекаря в армии, с параллельной службой в должности повара и так до сих пор.
«И после армии не было ни одного дня, когда я не горел этой профессией. И ни одного дня, когда я думал о том, чтобы поменять её», — отметил он.
Про профи и фуд-блогеров
Однако одной любви к готовке для настоящего кулинара мало. Необходимы базовые знания о структуре того или иного продукта, особенностях их приготовления, сочетаниях и несовместимости. Именно это отличает профессионала от, например, фуд-блогера без образования.
«Профессионального повара от самоучки отличает, конечно, дисциплина и понимание того, что он делает. То есть, когда ты профессионально развиваешься в этой сфере, ты начинаешь задаваться вопросами, почему так, а не вот так, и… более углубляться уже в научном аспекте», — подчеркнул Валерий.
При этом повар признался, что внимательно следит за фуд-блогерами и иногда даже берёт от них что-нибудь в свой арсенал. Например, интересные сочетания ингредиентов. Это тоже часть развития.
Главный совет участника «Молодых ножей» тем, кто хочет вкусно готовить, это не бояться и больше экспериментировать. Чем больше опыта, тем это интереснее.
Совет к новогоднему столу
В преддверии Нового года, корреспондент chel.aif.ru не мог ни спросить у восходящей звезды российской гастрономии какого-нибудь секрета для праздничного стола. На удивление, секрет оказался прост.
Валерий предлагает не «изобретать велосипед», не мудрить, а взять хорошо известное, знакомое, блюдо. Но приготовить его по-новому.
«Я думаю, что у 95% людей это оливье, селедка под шубой и запеченная курица с картошкой. Ну, по крайней мере, у меня всё детство было так. Нужно просто привнести в эти блюда какие-то уже свои изюминки, свои наработки. Например, мы можем взять ту же самую селедку под шубой и заменить её на форель. Или даже, возможно, на какие-то морепродукты, может, будет интересно. Вместо курицы запечь перепёлок или утку. Самое вкусное, как правило, самое простое. Не нужно бояться», — уверен повар из Миасса.
Но самый большой его секрет в следующем: не важно, что готовить, главное делать это так, чтобы все были довольны! Такие вот традиционные ценности.