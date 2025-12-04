Подвох в виде чипсов. Безработный повар из глубинки попал на шоу Ивлева

«На втором этапе Константин Ивлев дал нам три своих любимых продукта — майонез, бочковые солёные огурцы и чёрную осетровую икру. Также мы могли взять один из своих ингредиентов. Я приготовил оливье, но в варианте подачи, как закуска — на картофельных чипсах. Однако чипсы размокли, и Константину это очень сильно не понравилось, ещё не понравилась форма нарезки и отсутствие зелёного горошка, так как он считает, что в таком салате нужен зелёный цвет», — посетовал южноуралец.