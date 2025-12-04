Общественники провели 55 выездов для проверки ремонта на дорогах Чечни

Общественные контролеры в Чечне с начала 2025 года выезжали для проверки качества ремонта на дорогах 55 раз. Реконструкция трасс и мостов проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог республики.
В состав группы общественного контроля входят 19 человек. Среди них — представители Народного фронта, Республиканского общества инвалидов, активные жители, а также студенты Института строительства, архитектуры и дизайна Грозненского государственного нефтяного технического университета.
Контроль за ходом ремонта охватывает все этапы: от проверки соответствия проектной документации и качества материалов до мониторинга организации безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется мониторингу — оценке состояния объектов после зимнего периода и в процессе эксплуатации.
В сообществе «Дороги Чеченской Республики» в соцсети «ВКонтакте» запустили опрос, посвященный оценке эффективности общественного контроля за дорожными работами. Жители региона могут поделиться своим мнением по этому вопросу и высказать пожелания.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.