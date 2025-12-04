Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 5 декабря 2025

Отключение отопления в Иркутске 5 декабря 2025 года пройдет в Свердловском и Октябрьском округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.
Отключение отопления в Иркутске 5 декабря 2025.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Ново-Кузьмихинская, 7, Трилиссера, 90, — уточняет оператор.
Также это значит, что некоторые жители домов временно останутся без горячей воды. Работы продлятся до трех-четырех часов дня. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 5 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
