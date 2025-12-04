Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 5 декабря 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 5 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 5 декабря 2025 года пройдет в Свердловском и Октябрьском округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.

Отключение отопления в Иркутске 5 декабря 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Ново-Кузьмихинская, 7, Трилиссера, 90, — уточняет оператор.

Также это значит, что некоторые жители домов временно останутся без горячей воды. Работы продлятся до трех-четырех часов дня. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 5 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два автобуса столкнулись в микрорайоне Березовом Иркутска. В аварии пострадал один из водителей.