В РФ создали сталь для судов-газовозов, выдерживающую экстремальные температуры

Уникальность стали заключается в том, что в нее введен азот, который упрочняет структуру материала, но не увеличивает его стоимость. При этом сталь устойчива к коррозии, то есть к агрессивным средам (влаге, солям, кислотам), немагнитная, что не мешает работоспособности морских приборов, и вязкая — долго не разрушается в условиях Арктики. Все эти качества редко удается соединить в структуре одного материала.