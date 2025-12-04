Воткинский район стал лидером по сбору картофеля в Удмуртии

Всего на территории республики было собрано 86,3 тыс. тонн картофеля, что на 8% больше, чем годом ранее. Под эту культуру было отведено 19,2 тыс. га, при этом в Воткинском районе общая площадь картофельных полей составила более 1,3 тыс. га. На передовых участках в муниципалитете отдельные фермерские хозяйства демонстрировали рекордную урожайность, достигающую 450 центнеров с одного гектара.