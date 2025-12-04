Воткинский район стал лидером по сбору картофеля в Удмуртии

Аграрии Воткинского района в Удмуртии собрали более 34,8 тыс. тонн картофеля в 2025 году и стали лидером по этому показателю в регионе. Поддержка агропромышленного комплекса отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации муниципалитета.
Всего на территории республики было собрано 86,3 тыс. тонн картофеля, что на 8% больше, чем годом ранее. Под эту культуру было отведено 19,2 тыс. га, при этом в Воткинском районе общая площадь картофельных полей составила более 1,3 тыс. га. На передовых участках в муниципалитете отдельные фермерские хозяйства демонстрировали рекордную урожайность, достигающую 450 центнеров с одного гектара.
В целом по результатам года аграрии Удмуртии намолотили 860 тысяч тонн яровых, зерновых и зернобобовых культур, что на 17% превышает показатели 2024 года. Этот существенный рост демонстрирует эффективность применяемых технологий и высокий уровень организации работ.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.