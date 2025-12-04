Хвосты и лапы. Домашних животных обяжут регистрировать с января 2026 года

С января 2026 года жителям Челябинской области надо будет оформлять госрегистрацию для своих домашних животных. Это не первая попытка ввести подобные правила, но на сей раз власти собираются реализовать свои намерения всерьёз. Вот только увенчаются ли они успехом и какую реакцию вызовут у населения — большой вопрос.
Приказ о государственной регистрации выпустило главное управление ветеринарии Челябинской области.
«Данные о каждом любимце и его владельце внесут в единую систему, — поясняется на странице ведомства в социальной сети. — Это поможет быстрее находить пропавших животных и контролировать возникновение опасных болезней».
Регистрация сведений о домашнем животном и его владельце будет проходить в электронном виде через внесение данных как в региональный реестр, так и федеральную государственную информационную систему «ВетИС». Каждому животному присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Этот номер будет действительным и не поменяется в течение всей жизни питомца.
Предстоит указать множество сведений. Это не только вид домашнего животного, но и его день рождения (если это вообще можно установить), пол, кличка, порода, информация о вакцинах и даже фото морды в анфас. Кстати, такую фотографию должен сделать сотрудник учреждения ветеринарии.
Регистрировать нужно животных, которые уже достигли трёхмесячного возраста. Если животное приобрели уже взрослым, то на регистрацию даётся 15 дней с даты приобретения. Такой же срок предоставляется, если питомца привезли на территорию Челябинской области из другого региона.
Также оформить регистрацию можно в течение шести месяцев, если на момент принятия правил у вас уже есть домашнее животное старше трёхмесячного возраста.
Снять домашнее животное с регистрации надо лично при посещении учреждения ветеринарии — надо будет написать соответствующее заявление. Сама регистрация бесплатная, однако владельцу придётся приобрести электронный чип, который будет вживлён питомцу под кожу. Установку чипа тоже надо будет оплатить. Для собак установка чипа обязательна, а что касается других видов питомцев, то подобная мера остаётся на усмотрение владельца.
Штрафов не предусмотрено
Пока непонятно, насколько активно отреагируют владельцы собак и кошек на подобный приказ. Дело в том, что никаких штрафных санкций за игнорирование приказа не предусмотрено, а значит, и велик соблазн оставить Бобика и Мурку без документов. Есть также разница между владельцами домашних животных в городе и сельской местности. Не секрет, что в деревнях собаки и кошки живут в более вольных условиях, да и трудно представить, чтобы жители сёл, многие из которых не вполне точно знают, сколько тех же кошек сейчас живут при доме, понесут своих хвостатых к ветеринарам, чтобы делать фото в анфас и вживлять чипы.
Очевидно, что регистрацию трудно будет сделать массовой. Остаётся лишь уповать на сознательность владельцев домашних животных. Кстати, зоозащитники идею с чипами приветствуют и согласны с ветеринарами в том, что подобные меры помогают находить пропавших животных и бороться с распространением опасных болезней.
Другое дело, что даже сознательных граждан может отпугнуть идея платить деньги за сам чип и его вживление. Среди владельцев немало пенсионеров, для которых каждая копейка на счету, да и визит к ветеринару (особенно если учреждение находится неблизко) — это целое меро- приятие.