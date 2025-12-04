Хвосты и лапы. Домашних животных обяжут регистрировать с января 2026 года

Пока непонятно, насколько активно отреагируют владельцы собак и кошек на подобный приказ. Дело в том, что никаких штрафных санкций за игнорирование приказа не предусмотрено, а значит, и велик соблазн оставить Бобика и Мурку без документов. Есть также разница между владельцами домашних животных в городе и сельской местности. Не секрет, что в деревнях собаки и кошки живут в более вольных условиях, да и трудно представить, чтобы жители сёл, многие из которых не вполне точно знают, сколько тех же кошек сейчас живут при доме, понесут своих хвостатых к ветеринарам, чтобы делать фото в анфас и вживлять чипы.