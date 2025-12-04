Ричмонд
Главный тренер сборной Беларуси испанец Карлос Алос отправлен в отставку

Испанского тренера сборной Беларуси по футболу отправили в отставку.

Источник: Комсомольская правда

4 декабря стало известно, что главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу испанец Карлос Алос больше не будет работать с командой.

«Руководство Ассоциации “Белорусская федерация футбола” и главный тренер национальной сборной Беларуси Карлос Алос Феррер достигли соглашения о расторжении контракта», — говорится в сообщении АБФФ.

Там поблагодарили испанца и его штаб за работу и пожелали успехов. Напомним, что контракт испанца был рассчитан до ноября 2026 года. 19 ноября сборная Беларуси по футболу сыграла вничью 0:0 последний отборочный матч чемпионата мира-2026 против команды Греции и финишировала на последнем месте в группе С.

Всего же под руководством этого тренера белорусы провели 26 матчей: 6 побед, 10 ничьих, 10 поражений.