Главный тренер сборной Беларуси испанец Карлос Алос отправлен в отставку

4 декабря стало известно, что главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу испанец Карлос Алос больше не будет работать с командой.
«Руководство Ассоциации “Белорусская федерация футбола” и главный тренер национальной сборной Беларуси Карлос Алос Феррер достигли соглашения о расторжении контракта», — говорится в сообщении АБФФ.
Там поблагодарили испанца и его штаб за работу и пожелали успехов. Напомним, что контракт испанца был рассчитан до ноября 2026 года. 19 ноября сборная Беларуси по футболу сыграла вничью 0:0 последний отборочный матч чемпионата мира-2026 против команды Греции и финишировала на последнем месте в группе С.
Всего же под руководством этого тренера белорусы провели 26 матчей: 6 побед, 10 ничьих, 10 поражений.