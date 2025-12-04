Ричмонд
В Воронежском зоопарке проявилась гималайская медведица-артистка Пуша

Раньше она выступала в тамбовском цирке-шапито.

Источник: пресс-служба Воронежского зоопарка

В Воронежский зоопарк из Тамбова привезли семилетнюю гималайскую медведицу по кличке Пуша. Зоопарку животное подарил талантливый дрессировщик и артист цирка Василий Порхун. Раньше она выступала на арене шапито и привыкла к вниманию публики.

Пуша обладает дружелюбным и общительным характером, что делает её идеальным кандидатом для новой жизни в зоопарке. Медведица хорошо перенесла переезд, по прибытии с аппетитом поужинала и выпила воды, а затем принялась с любопытством исследовать своё новое жильё.

В зоопарке сообщили, что Пуша чувствует себя отлично, но она пока находится на карантине. Увидеть ее посетители смогут ближе к Новому году. Новую обитательницу разместили в выставочном комплексе для крупных хищников, рядом с бурыми медведями, которые в данный момент находятся в зимней спячке.