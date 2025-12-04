В Воронежском зоопарке проявилась гималайская медведица-артистка Пуша

В зоопарке сообщили, что Пуша чувствует себя отлично, но она пока находится на карантине. Увидеть ее посетители смогут ближе к Новому году. Новую обитательницу разместили в выставочном комплексе для крупных хищников, рядом с бурыми медведями, которые в данный момент находятся в зимней спячке.