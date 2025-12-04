Омский градостроительный совет одобрил проект новой школы в Амурском

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, школа будет четырехэтажной. Предполагается, что она условно будет рахделена на несколько блоков: 800 мест будет предназначено для школьников начальных классов, 1000 — для средних и 300 — для 10−11 классов. При этом в каждом классе будет учиться по 25 человек. Общая численность обучающихся составит 2 100 человек.