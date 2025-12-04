Ричмонд
Омский градостроительный совет одобрил проект новой школы в Амурском

Ее построит компания «Стройбетон».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 декабря, архитектурно-градостроительный совет одобрил проект строительства новой школы в жилом квартале «Амурский».

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, школа будет четырехэтажной. Предполагается, что она условно будет рахделена на несколько блоков: 800 мест будет предназначено для школьников начальных классов, 1000 — для средних и 300 — для 10−11 классов. При этом в каждом классе будет учиться по 25 человек. Общая численность обучающихся составит 2 100 человек.

На пришкольной территории запланировано обустройство футбольного поля, стадиона, площадок для прыжков в длину, волейбола и баскетбола общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий. Во внутреннем дворике будет размещена зона для общешкольных мероприятий и места тихого отдыха.

Застройщиком школы выступит ООО УК «СМТ “Стройбетон”.